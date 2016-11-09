Хакеры атаковали серверы пяти крупнейших банков России

В пресс-службах Сбербанка и Альфа-банка подтвердили, что на их серверы были совершены DDoS-атаки, передает РИА Новости. Первой о массированном «нападении» хакеров на крупные российские банки сообщила «Лаборатория Касперского».

Атака была совершена накануне, 8 ноября, и производилась «с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран», — сказали представители Сбербанка, добавив, что мощность атаки нарастала в течение дня.

По их словам, первая атака, направленная на отделение киберзащиты банка, была зафиксирована утром, вторая — вечером, последняя проходила в несколько этапов, и каждый последующий оказывался вдвое сильнее предыдущего.

«Системы защиты банка отработали надежно, атака была оперативно обнаружена и локализована подразделениями киберзащиты Сбербанка», — заверили в банке, уточнив, что в работе клиентских систем сбоев не возникло.

Факт хакерской атаки подтвердили и в Альфа-банке, назвав ее «достаточно краткосрочной и слабой».