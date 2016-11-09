Всемирный банк не заметил эффекта от импортозамещения в экономике России

Импортозамещение не оказало заметного воздействия на экономический рост и перераспределение факторов производства в России. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике РФ.

В документе сказано, что частичное цикличное восстановление экономики обусловлено ростом цен на нефть, и оно не смогло перераспределить ресурсы в пользу видов экономической деятельности, не связанных с нефтяной отраслью.

Тем не менее, темпы снижения ВВП замедлились за счет возобновления динамики роста в неторгуемых отраслях. Ожидается, что на фоне восстановления цен на углеводороды в 2016 году экономика сократится на 0,6%, в 2017 году вырастет на 1,5%, в 2018 году — на 1,7%. Безработица находится почти на минимальном уровне — 5,6%. В сентября 2016 года уровень инфляции составлял 7,5%, что почти двое (15,9%) ниже аналогичного периода 2015 года.

«Учитывая ужесточение бюджетной ситуации, главная задача – сохранить достигнутое в области снижения уровня бедности и обеспечения всеобщего процветания. Обнадеживает то, что бюджетная политика в России по сути своей способствует перераспределению доходов», – сказал Апурва Санги, ведущий экономист Всемирного банка по РФ и основной автор доклада.

Он подчеркнул, что есть и возможности для улучшений.

В докладе также высказано предположение, что улучшить инвестиционные настроения в отношении России может ослабление неопределенности экономической политики, в особенности, возобновление практики среднесрочного бюджетного планирования.

Авторы документа также уточняют, что Россия может гордиться тем, что за последние годы она добилась изменений к лучшему по целому ряду направлений регулирования бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, 3 ноября 2016 года Счетная палата РФ пришла к выводу, что цели антикризисного плана правительства России по принятию дополнительных мер поддержки импортозамещения в сфере сельского хозяйства не реализованы.

В ноябрьском «Мониторинге экономической ситуации», опубликованном Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), отмечалось, что в стране восстанавливается объем импорта инвестиционных товаров и, соответственно, замедляется процесс импортозамещения. Одним из факторов приостановки было признано укрепление российской валюты в первом-третьем кварталах. Эксперты пришли к выводу, что закрепить ранее достигнутые «успехи импортозамещения» в России фактически не удалось.