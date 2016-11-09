Замглавы МЭР рассказал о рекордно низкой инфляции с начала года

Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев сообщил, что по итогам января-октября текущего года инфляция в стране составила 4,5% — а по итогам года ожидается на уровне 5,8%, передает ТАСС.

Ведев отметил, что показатель в 4,5% — минимальный во всей современной истории России. По его словам, условия для его достижения сложились за счет низкого уровня цен на продовольственные товары (с начала года их рост составил 3,2%).

Рост потребительских цен в оставшиеся месяцы до Нового года замглавы МЭР также спрогнозировал на низком уровне.

Если обещанный Ведевым показатель инфляции по итогам года (5,8%) действительно будет достигнут, то окажется, что в нынешнем году инфляция вдвое ниже, чем по итогам 2015 года.

Напомним, ранее в рамках доклада Всемирного банка был обнародован прогноз, согласно которому инфляция в России по итогам текущего года ожидается ниже 6%.