ПАРНАС соберется для смены руководства

Члены политсовета партии ПАРНАС приняли решение о проведении 17 декабря съезда. Соратники убитого сопредседателя партии Бориса Немцова намерены поставить вопрос о новом руководстве. По их мнению, пишет «Коммерсантъ», Михаил Касьянов является «некомпетентным лидером» и ведет к развалу партии.

Накануне Михаил Касьянов на заседании политсовета попытался исключить из партии Тамару Лежнину, с которой работал еще в правительстве РФ. Как стало известно изданию, Касьянов и зампред партии Константин Мерзликин обвинили ее в политической коррупции. Якобы Лежнина скупала голоса глав региональных отделений с тем, чтобы они проголосовали за смещение с поста Михаила Касьянова.

Сама Лежнина рассказала «Коммерсанту», что Мерзликин уже предлагал ей добровольно покинуть ряды партии, также обвинив в политической коррупции. Он также заявил, что деньги на покупку голосов ей дал Михаил Ходорковский.

«Это — полная чушь и абсурд»,— подчеркнула она.

В ответ на требование политсовета предъявить доказательства обвинений Михаил Касьянов предложил ему «верить». Тамара Лежнина, ранее критиковавшая его за авторитарный стиль управление партией и провал на выборах, предложила ему сложить полномочия председателя партии за поведение, несовместимое с лидерством в либеральной партии.