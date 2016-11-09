Российский суд отказался признать решение британского суда о банкротстве Кехмана

Петербургский Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе определение нижестоящего арбитража, отказавшегося признать на территории России решение Высокого суда правосудия Англии о банкротстве экс-главы группы JFC Владимира Кехмана. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Если бы суд признал определение британского суда 2012 года, прекратилось бы и российское дело о банкротстве Кехмана.

Решение суда было принято на основании принципа взаимности о признании решений иностранных судов. Так как английское правосудие не признавало судебные акты российских судов о признании банкротами граждан Великобритании, российский суд отказался принять решение о банкротстве Кехмана.

Напомним, 28 июля петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Он задолжал Сбербанку более 4,3 млрд рублей. Представитель Сбербанка высказал предположение, что Кехман нарочно выбрал для процедуры личного банкротства английскую юрисдикцию, с которой у него нет какой-либо связи и в которой у него нет кредиторов.