Патриарх Кирилл пожелал Божьей помощи Дональду Трампу

Патриарх Кирилл поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, пожелал ему Божьей помощи, крепости сил и успехов, передает «Интерфакс».

«Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на перемены в сферах внутренней политики и международных отношений», — говорится в заявлении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

По словам патриарха, США играют важную роль в решение проблем, с которыми сталкивается весь мир. «Противостоять экстремизму и терроризму, отстаивать фундаментальные ценности высоких нравственных идеалов, лежащих в основе прав и достоинства человека, можно лишь общими усилиями», — заявил патриарх.

Победу Трампа также прокомментировали в Ватикане. Как заявил кардинал Пьетро Паролин, католическая церковь поздравляет Трампа и уважает выбор американского народа. Кардинал пообещал молиться за то, чтобы «Господь просветил президента США и укрепил в служении родине».

Ранее в среду глава синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду Московского патриархата на положительное влияние победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на международную обстановку.