Главреду «Национальной обороны» запретили въезжать в Молдавию до 2030 года

Власти Молдавии запретили въезд в страну до 2030 года российскому журналисту, главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, сообщает РИА Новости.

Как рассказал сам Игорь Коротченко, накануне в Молдавии ему было отказано в возможности участия в запланированных встречах с местными политологами и экспертам. «Прилетев вчера в Кишинев, я был задержан при прохождении паспортного контроля пограничной полицией Молдовы, у меня изъяли паспорт и препроводили в "стерильную зону" аэропорта, и в ночь с 8 на 9 ноября я был отправлен назад в Москву», — рассказал журналист.

Коротченко подчеркнул, что молдавские власти отказались пояснить причину отказа и назвать официальный государственный орган, принявший данное решение. «Подобное поведение властей этой страны в отношении представителей российских СМИ является абсолютно не цивилизованным», — отметил журналист.

РИА Новости отмечает, что комментариев от властей Молдавии по поводу этой информации пока не поступало.

Ранее Кишинев отказал во въезде в страну большой группе российских журналистов, в том числе, корреспондентам РИА Новости, НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.