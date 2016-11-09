СМИ сообщили о смерти сына члена Совфеда в Белгороде

В Белгороде найден мертвым сын сенатора от Белгородской области в Совете Федерации Ивана Кулабухова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Сын сенатора найден мертвым у дома на улице Парковой в Белгороде», — уточнил собеседник агентства.

По данным СК РФ, 8 ноября было обнаружено тело мужчины, по факту произошедшего назначена доследственная поверка. Имя не разглашается.

«В настоящее время проводятся неотложные проверочные мероприятия. Тело направлено для проведения судебно- медицинского исследования для установления причины смерти», — уточнили в пресс-службе регионального управления СК РФ.