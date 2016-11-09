В Госдуме призвали завести ответное дело по событиям в Литве 1991 года

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин на пленарном заседании потребовал возбудить в России ответное уголовное дело по событиям в Литве 13 января 1991 года, сообщает РИА Новости.

В подготовленном Сидякиным проекте заявления говорится, что Госдума рассматривает «судилище» по так называемому «делу 13 января» о событиях 1991 года в Литве «политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека, противоречит нормам международного права и имеет ярко выраженный характер».

«В ходе тех трагических событий погиб наш альфовец, еще почти 80 человек получили увечья, и мне кажется, что вполне адекватным шагом было бы возбуждение ответного уголовного дела здесь в России с привлечением соответственно виновных и с установлением виновных с литовской стороны», — пояснил депутат.

3 октября в Вильнюсском окружном суде начался второй этап уголовного процесса по так называемому «делу 13 января» над более чем 60 гражданами бывшего СССР, среди обвиняемых — граждане РФ. Ранее, в конце октября, Вильнюсский окружной суд признал трех бывших советских омоновцев виновными в убийстве литовских офицеров на КПП Мядининкай в 1991 году. Они заочно осуждены на пожизненное заключение.