Павел Лунгин рассказал о планах снять фильм о сталинских лагерях

Кинорежиссер Павел Лунгин рассказал о планах снять художественный фильм о сталинских лагерях, основанный на документальных материалах, сообщает ТАСС.

«Я давно присматриваюсь к одной теме и думаю, что сейчас настало время все-таки сделать картину о сталинских лагерях», — цитирует агентство слова постановщика. Об этом он заявил перед московской премьерой своей новой картины «Дама пик».

Павел Лунгин уверен, что забывать об этом периоде истории нельзя. Он пояснил что, в настоящее время в обществе идет спор об отношении к личности Ивана Грозного, и не исключено, что в скором будут дискутировать и об Иосифе Сталине.

Режиссер также рассказал, что в ходе подготовки к съемкам он будет собирать реальные истории о том времени, воспоминания людей, переживших лагеря, различные документы того времени. Павел Лунгин при этом не уточнил, когда именно будет готов приступить к работе над новой картиной.

Кроме того, постановщик рассказал, что готов поставить в одном из театров пушкинскую «Пиковую даму», если к нему поступит такое предложение.

Фильм «Дама пик» является триллер на основе пушкинской повести и одноименной оперы Петра Чайковского. Согласно сюжету, оперная певица в исполнении Ксении Раппопорт возвращается в Россию после эмиграции и работает над «Пиковой дамой» в театре, где когда-то прошел ее дебют. Сцены из этой оперы также вошли в фильм. «Теперь, когда уже я придумал, как поставить «Пиковую даму», я мог бы это сделать и в театре», — отметил Павел Лунгин.