Глава МВД Украины спрятал из Facebook «хамский» пост про Трампа

Со странички министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Facebook исчез давний пост, в котором украинский чиновник называл маргиналом победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, передают «Украинские новости».

Украинское информагентство, заметившее исчезновение поста из общего доступа, назвало его «хамским». Он был размещен на странице Авакова 31 июля, но сейчас в ленте событий отсутствуют посты в период с 27 июня по 17 августа.

В записи, которая исчезла со странички главы МВД Украины, он возмущался «бесстыдным заявлением» Трампа о том, что Крым может быть признан частью России. Эти слова Аваков расценил как «диагноз маргинала», представляющего опасность «как для Украины, так и для США в такой же степени».

Однако Аваков не скрыл аналогичный пост из своего твиттера, где сопроводил оскорбления в адрес Трампа картинкой, на которой американский миллиардер изображен целующимся с президентом РФ Владимиром Путиным.

На данный момент Дональд Трамп набрал по итогам голосования на президентских выборах в США 279 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов, а его соперница из стана демократов Хиллари Клинтон — 218 голосов. Еще 40 выборщиков до сих пор не определились.

Тем не менее, Клинтон уже признала свое поражение, и в США объявили о победе Трампа. Предполагается, что преемник действующего американского лидера Барака Обамы сменит его в Белом доме в январе 2017 года.