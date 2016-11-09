Автор «Игры престолов» предсказал приход зимы из-за Трампа

Известный американский писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу культового сериала «Игра престолов», в своем блоге назвал победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа «President Pussygrabber».

Это прозрачный намек на откровения самого Трампа, который в 2005 году в беседе с телеведущим Билли Бушем и актрисой Арианой Цукер хвастался своими победами над женщинами. Интервью всплыло накануне выборов, в минувшем октябре, и произвело фурор.

Трамп впоследствии записал видеообращение к избирателям, в котором извинился за свои слова «более чем десятилетней давности» и подчеркнул, что сожалеет о них. «Каждый, кто знает меня, понимает, что эти слова не отображают того, кем я являюсь», — заверил миллиардер.

Его и раньше не раз обвиняли в сексизме. Более десяти женщин, включая одну порноактрису, в ходе президентской гонки подали на Трампа заявления о сексуальных домогательствах. О попытках миллиардера пригласить ее на свидание рассказала также известная актриса Сальма Хайек.

Напомним, летом 2015 года Республиканская партия США не пригласила Трампа на свою конференцию из-за того, что немногим ранее он охарактеризовал ведущую телеканала FoxNews Мегин Келли как особу, у которой «кровь льется из глаз и откуда-то еще».

По словам писателя Джорджа Мартина, победа Трампа на выборах — результат того, что «Америка высказалась». «Я действительно думал, что мы лучше. Видимо нет», — написал он, добавив, что не может описать свои чувства.

Мартин назвал Трампа самым неквалифицированным кандидатом, когда-либо выдвинутым крупной партией на пост президента, нестабильным игроком на мировой арене и, вероятно, худшим президентом в американской истории.

«В течение следующих четырех лет наши проблемы станут гораздо хуже. Зима близко. Я вас предупредил», — написал Мартин в своем блоге.