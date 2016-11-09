Гулявшего по Красной площади в маске Путина оштрафовали на 300 тысяч

Тверской районный суд столицы оштрафовал на 300 тысяч рублей активиста Романа Рословцева за прогулку по Красной площади в маске президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте проекта «ОВД-Инфо».

Как рассказал адвокат Рословцева Николай Зборошенко, активист был задержан на Красной площади 5 октября. Ему были предъявлены обвинения по статье «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Романа Рословцева неоднократно задерживали в столице в маске, изображающей Владимира Путина, и с плакатом «Не боюсь 212.1» По подсчетам портала «ОВД-Инфо», в 2016 году появлялись сообщения о по меньшей мере 14 задержаниях Рословцева.

Как уточняет издание «Медуза», статья 212.1 УК РФ подразумевает «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Именно по этой статье был осужден активист Ильдар Дадин, в конце октября сообщивший о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 города Сегежа.