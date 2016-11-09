Бывший посол США «поблагодарил» Путина за победу Трампа

Бывший глава дипмиссии США в Москве Майкл Макфол считает успехом Владимира Путина неожиданные результаты выборов в США, где в гонке за президентское кресло лидирует республиканец Дональд Трамп.

«Путин вмешался в наши выборы и добился успеха. Молодец», — написал Трамп у себя в твиттере в среду утром по московскому времени. Спустя полчаса Макфол свой твит стер, но похвала в адрес российского президента не осталась для читателей экс-посла незамеченной.

Макфол застеснялся и удалил этот твит. Но мы-то помним. Фото опубликовано Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Ноя 8 2016 в 11:31 PST

Почти состоявшуюся победу Дональда Трампа прокомментировал и главный идеолог брексита Найджел Фарадж. Он считает, что Америка находится в шаге от политической революции. «Если победит Трамп, это будет значительнее, чем брексит», — отметил он в своем твиттере.

Европейские политики также комментируют сообщения об успехе Дональда Трампа. Так, лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не стала дожидаться официальных итогов выборов в США. «Мои поздравления новому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и свободному американскому народу», — написала она в соцсети.