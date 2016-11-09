Медведев отправил телеграмму новоизбранному вице-президенту США

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Майкла Ричарда Пенса с избранием на пост вице-президента США и выразил готовность к совместной с ним работе в целях возобновления полноформатного сотрудничества между двумя государствами. Поздравления были направлены Пенсу в виде телеграммы, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В телеграмме говорится, что Медведев убежден в способности США и России «преодолеть нынешний сложный этап и возобновить полноформатное сотрудничество по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня» за счет выстраивания «диалога в духе подлинного равноправия и уважения интересов друг друга».

Напомним, на выборах президента США победу по количеству голосов выборщиков одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп, в паре с которым выступал Пенс. Новый президент по традиции принесет присягу и вступит в должность 20 января.

Формально еще должно состояться голосование выборщиков, однако соперница Трампа Хиллари Клинтон уже признала свое поражение.