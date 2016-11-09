Госдума одобрила выплату 5 тысяч рублей военным пенсионерам

Депутаты Госдумы РФ поддержали внесение в законопроект о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей поправки, дающей право на ее получение не только простым пенсионерам, но и военным пенсионерам и приравненным к ним категориям. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект раскрывает «механизм получения единовременной выплаты для тех военных пенсионеров, которые получают двойную пенсию». «При этом предполагается, что в случае, если гражданин получает пенсию по линии Пенсионного фонда и по линии силового ведомства, 5 тыс. (рублей) он получит по линии Пенсионного фонда. Если двойная пенсия получается по линии силового ведомства, то в этом случае 5 тыс. (рублей) пенсионер получит по линии силового ведомства», —пояснил Нилов.

Единовременные выплаты планируются на январь 2017 года. Они заменят дополнительную индексацию пенсий во втором полугодии текущего года.

Принятый законопроект предполагал выплаты для лиц, постоянно проживающих на территории России и по состоянию на 31 декабря 2016 года получающих пенсии, которые выплачиваются ПФР. Однако, эта мера не распространялась на военных пенсионеров.

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству оперативно внести изменения в соответствующий законопроект.