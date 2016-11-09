Активиста «Открытой России» заподозрили в экстремизме за перепост фотографии Милонова

Представителя «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова могу обвинить в производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ) за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом в среду в своем Facebook сообщила координатор проекта Мария Баронова.

Фотографию Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть» Семенов опубликовал в середине августа 2014 года. Это словосочетание является лозунгом, который в России был внесен судом в список экстремистских материалов и запрещен.

По словам Бароновой, утром 9 ноября к Семенову, пришли сотрудники управления «Э» (управление по противодействию экстремизму МВД РФ) и доставили его в отделение полиции. В среду Цивильский районный суд Чувашии должен избрать Семенову меру пресечения. «Почему за эту футболку хотят привлечь координатора „Открытой России“, выяснить пока не удалось», — написала Баронова.