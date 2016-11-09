Парламент Петербурга отказался рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова

В Санкт-Петербурге законодательное собрание исключило из повестки дня заседания 9 ноября вопрос о проведении референдума о присвоении мосту через Дудергофский канал имени первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Об этом пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на заседании.

Председатель комитета по законодательству, депутат от «Единой России» Денис Четырбок объяснил изменение повестки тем, что инициатива не рассмотрена на заседании профильного органа заксобрания. Большинство депутатов проголосовали за снятие вопроса.

Однако глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский назвал это нарушением права меньшинства на законодательную инициативу, так как решение о внесении вопроса было принято на заседании совета фракций.



«Парламент категорически отказывается даже обсудить вопрос, (…) можно ли дать право гражданам решать самим, как и что должно называться в нашем городе», — возмутился Вишневский.

Напомним, что инициатива на проведение референдума была одобрена горизбиркомом. После этого вопрос о проведении референдума должно было рассмотреть заксобрание.

Решение назвать мост именем Ахмата Кадырова было принято, несмотря на протесты оппозиции и питерских граждан.