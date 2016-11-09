СМИ анонсировали появление рекламы среди музыки в соцсетях

Рекламные материалы от агентства «Диджитал аудио» появятся в музыкальных разделах социальных сетей «Мой мир», «Одноклассники» и «ВКонтакте» до конца текущего года, передает VC.ru со ссылкой на партнера Mail.Ru Group — компанию United Media Agency (UMA).

Однако пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников и представитель «Одноклассников» эту новость не подтвердили, а в самой Mail.Ru Group отказались от комментариев.

В UMA в свою очередь пояснили, что коммерческие объявления будут видны пользователям и при открытии социальных сетей в браузерах, и в соответствующих мобильных приложениях.

Стоимость размещения рекламы, по данным компании, будет колебаться в зависимости от «задач рекламодателя, специфики его компании и продукта, выбранных таргетингов».