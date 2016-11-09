В Средиземном море НАТО начало новую операцию

Операция «Морской страж» начата НАТО в Средиземном море. Она направлена на усиление военно-морского присутствия, сообщает альянс.

С помощью кораблей НАТО будет отслеживаться активность в Средиземном море в режиме реального времени. Такая мера предпринята для предупреждения возможных угроз.

В операции примут участие три корабля НАТО и две подлодки — фрегаты Болгарии, Италии и Турции. Также присоединятся субмарины Греции и Испании и морские патрульные самолеты Греции, Турции, Италии, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось о подлодке НАТО, пытающейся следить за корабельной группой России в Средиземном мор.