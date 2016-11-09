СМИ узнали о восстановлении смертной казни в штате Небраска

В американском штате Небраска жители проголосовали за восстановление высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

Смертные приговоры в Небраске не приводились в исполнение с 1997 года, хотя в штате числится 11 осужденных, приговоренных к смертной казни.

В настоящее время смертная казнь законодательно разрешена законом в 31 из 50 штатов США, однако ее применение ограничено Восьмой поправкой к Конституции США (в случае убийств с отягчающими обстоятельствами).

Напомним, что 8 ноября американцы выбирали не только нового лидера страны, но и голосовали за принятие целого ряда законов.