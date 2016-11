В Окленде после победы Трампа вспыхнули акции протеста

В Окленде, штат Калифорния, вскоре после объявления первых итогов выборов США вспыхнули массовые акции протеста. Протестующие выступают против победы на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На улицы вышли толпы людей. Они скандируют «Не наш президент!» и «Чьи улицы? Наши улицы!».

Сообщается, что в городе начались поджоги.

Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d