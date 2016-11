Барак Обама назначил дату первой встречи с Трампом

Президент США Барак Обама сообщил, что в четверг встретится с победившим кандидатом на выборах Дональдом Трампом для обсуждения успешной передачи власти в стране. Об этом действующий глава государства сообщил в своем выступлении перед Белым домом по итогам президентских выборов. Прямую трансляцию речи Обамы ведет телеканал RT.

«Я имел разговор с Трампом вчера в районе 3:30 ночи (11:30 по Москве), чтобы поздравить его с победой на выборах, и пригласил его завтра в Белый дом, чтобы обсудить обеспечение успешной передачи власти», — сказал Обама.

«Это не секрет, что между мной и избранным кандидатом есть существенные разногласия. Но вспомните, восемь лет назад у меня и у президента Джорджа Буша также были разногласия. Тогда команда Буша проявила профессионализм и обеспечила успешную передачу власти. Я надеюсь, мы также это сделаем», — отметил действующий глава государства. Он также заявил, что уже поручил своим сотрудникам обеспечить эффективную передачу власти.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить его успех», — добавил Обама, комментируя избрание Трампа президентом США.

