Charlie Hebdo выпустил номер с убегающим от полиции Обамой на обложке

9 ноября французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил номер с изображением действующего президента США Барака Обамы. На рисунке он убегает от стреляющих в него полицейских, сообщает РИА Новости.

«Обама. Новый гражданин, как другие», — говорится в подписи к карикатуре.

В своей первой речи в качестве вновь избранного президента США миллиардер Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев объединиться. Он также заявил, что готов немедленно приступить к своим обязанностям.