09 ноября 2016, 12:26
Charlie Hebdo выпустил номер с убегающим от полиции Обамой на обложке
9 ноября французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил номер с изображением действующего президента США Барака Обамы. На рисунке он убегает от стреляющих в него полицейских, сообщает РИА Новости.
«Обама. Новый гражданин, как другие», — говорится в подписи к карикатуре.
В своей первой речи в качестве вновь избранного президента США миллиардер Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев объединиться. Он также заявил, что готов немедленно приступить к своим обязанностям.
На обложке Charlie Hebdo появился убегающий от полицейских Обама https://t.co/4Uz0WfAEL6 pic.twitter.com/bZKRdQ0SAv— РИА Новости (@rianru) 9 ноября 2016 г.
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