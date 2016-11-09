СМИ рассказали о встрече Трампа и Обамы

Глава США Барак Обама уже 10 ноября может встретиться с республиканцем Дональдом Трампом, лидирующим на президентских выборах, сообщает West Wing Reports.

Ожидается, что встреча состоится в Белом доме в случае подтверждения победы Трампа в президентской гонке.

Согласно последним данным, претендент от Республиканской партии обеспечил себе победу на выборах, большинство штатов отдали ему свой голос.

Спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан поздравил Трампа с победой, не дождавшись окончательного оглашения результатов прошедших 8 ноября выборов, передает телеканал Fox News.

Официально у Трампа 264 голосов выборщиков против 215 голосов у кандидата от демократов Хиллари Клинтон.