Обама поздравил Трампа с победой на выборах

Действующий президент США Барак Обама позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить с одержанной победой в президентских выборах 8 ноября. Обаме удалось дозвониться до республиканца не с первого раза. Об этом сообщает AP со ссылкой на штаб Трампа.

Трамп не смог ответить на звонок американского лидера, так как в это время выступал со своей первой речью после оглашения итогов прошедших выборов. После своей речи Трамп перезвонил Обаме, и они «мило» побеседовали, как отметила глава избирательной кампании республиканца Келлиэнн Конвей.

Она также рассказала, что встреча Трампа и Обамы, вероятнее всего, состоится в четверг. Для этого глава США оставил в своем расписании свободное время на среду и четверг, подтвердил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Миллиардер Дональд Трамп избран президентом США с внушительным перевосом голосов выборщиков по сравнению с главной соперницей от демократов Хиллари Клинтон.