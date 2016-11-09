МЭР выступило за плавную отмену льготного тарифа «Платона»

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев призвал к плавной отмене льготного тарифа системы «Платон» и заверил, что по уровню повышения тарифа можно найти компромиссное решение. Об этом сообщает ТАСС.

«Как конечная цель — это приемлемое предложение, но график — это обсуждаемо. С нашей точки зрения, он должен быть более плавным. Льготный период продлить, может быть, найти компромиссное решение по величине повышения — не обязательно двукратное повышение», — пояснил министр.

Напомним, что Минтранс России предложил повысить тарифы системы «Платон» два раза в 2017 году — до 2,61 рубля с февраля, до 3,06 рубля с июня. В итоге это приведет к двукратному увеличению оплаты по системе.

В настоящее время тариф за проезд для грузовиков массой более 12 тонн составляет 1,5 руб за километр. В ведомстве напомнили, что изначально при разработке «Платона» предусматривался тариф в 3,73 рубля за километр.