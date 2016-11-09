Порошенко назвал победу Трампа над Клинтон «символом подлинной демократии»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

«Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов», — заявил Порошенко во время встречи с американским послом на Украине Мари Йованович.

Он также выразил надежду на продолжение поддержки Украины со стороны США в двух сферах — борьбе против «российской агрессии» и реализации масштабных реформ в стране. Петр Порошенко подчеркнул, что чувство плеча в укреплении международной солидарности призвано и впредь быть главными в стратегическом партнерстве двух стран.

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В поздравлении, в частности, говорится: «Своей активной, искренней и смелой позицией в ходе предвыборной кампании вы всколыхнули американское общество, вернув его к настоящей демократии» (цитата «Интерфакс»). Победа Трампа, по мнению президента Белоруссии, свидетельствует о «выборе американского народа в пользу политики, которая основывается на честности, ответственности, поиске перемен».

Ранее стало известно, что со странички министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Facebook исчез давний пост, в котором украинский чиновник называл маргиналом Дональда Трампа. В опубликованной минувшим летом записи, которая исчезла со странички главы МВД Украины, он возмущался «бесстыдным заявлением» Трампа о том, что Крым может быть признан частью России. Эти слова Аваков расценил как «диагноз маргинала», представляющего опасность «как для Украины, так и для США в такой же степени».

В свою очередь, депутат Киевского городского совета Александр Аронец заявил в среду, что вновь избранный американский президент должен встретиться с украинскими националистами. «Наш святой долг заставить Трампа приехать в Киев и прокричать "Слава Украине!"» — отметил Аронец. Он добавил, что Порошенко должен немедленно позвонить победителю избирательной гонки в США, поздравить его и «попытаться замолить грешки, за которые Трамп злится на Украину».