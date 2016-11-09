Теффт назвал Россию приоритетом в политике США после выборов

Посол США в России Джон Теффт назвал отношения США с Россией одним из главных приоритетов новой администрации Штатов. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что какой-бы кандидат не победил, Россия будет одним из главных приоритетов для новой администрации», - заметил Теффт.

При этом посол отрицательно оценил перспективы перезагрузки отношений между странами, передает «Газета.Ru»: «Я не говорю, что у нас будет какая-то новая перезагрузка, но я думаю, что мы постараемся взаимодействовать по наиболее важным вопросам, в том числе по вопросам национальной безопасности».

Теффт полагает, что новые власти США захотят разрешить споры с Россией по ситуации в Сирии и на Украине.