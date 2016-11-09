Москалькова признала неблагополучие в сфере обращения с заключенными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о жалобах в аппарат омбудсмена на применение незаконных мер к заключенным в тюрьмах, что свидетельствует о неблагополучии в этой сфере, сообщает РИА Новости.

«Я недавно побывала в ряде колоний, в том числе в ИК №7. И, конечно, несмотря на то что предприняты большие усилия, введены видеорегистраторы…, все равно мы видим неблагополучие в этой сфере и заявления, которые к нам приходят, жалобы, обращения свидетельствуют о том, что применяются незаконные меры к осужденным, вплоть до насильственных, неадекватные правила внутреннего распорядка», — рассказала Москалькова в ходе круглого стола на тему «Права человека и гражданина: векторы измерений в контексте соблюдения и защиты».

3 ноября Татьяна Москалькова посетила карельскую колонию № 7, ставшую известной после скандала вокруг пыток и побоев активиста Ильдара Дадина. По итогам посещения она заявила о целесообразности перевода Дадина для отбывания наказания в другую колонию.