Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 ноября 2016, среда, 11:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
09 ноября 2016, 10:55
античность археология история Франция

Галло-римская вилла раскопана в Бретани

Вид на комплекс бань с воздуха
Вид на комплекс бань с воздуха
Hervé-Paitier-Inrap

В ходе раскопок, проведенных перед началом строительных работ в Лангроле-сюр-Ранс возле Динана в Бретани, на северо-западе Франции, археологи нашли обширное поместье галло-римского периода.

Работы велись с июля на участке площадью 2,3 гектара. Археологи смогли обнаружить несколько структур, расположенных полукругом вокруг центрального двора с колоннадами галерей с трех сторон. Это жилая часть значительной по площади античной виллы, главный дом которой был построен с видом на реку Ранс. Постройки окружал сад. Судя по найденным на вилле монетам, она появилась в I веке н. э., затем была расширена, а существовала как минимум до IV века.

Самым впечатляющим из построек виллы оказался комплекс бань. Он состоял из неглубокого бассейна для омовения ног, теплого бассейна, холодного бассейна и кальдария – самого жаркого помещения с подогреваемым полом. Столь обширные бани в частных домах встречаются редко.

Вероятно, такая обширная вилла принадлежала зажиточной и политически влиятельной семье – представителям галльского племени куриосолитов (Curiosolitae). К этому народу восходит название расположенной недалеко деревни Корсель (Corseul). В 10 году до н. э., после того, как эти места окончательно были подчинены Римской империи, на территории этой деревни возник город Fanum Martis. От города до виллы можно было доехать за полдня.

Сначала раскопки планировалось завершить к ноябрю, чтобы забрать все ценные находки в музей и начать на этом месте строительство нового микрорайона. Но после того, как археологи обнаружили такой обширный комплекс, местные власти пересмотрели план строительства, чтобы сохранить его. Сейчас древние постройки засыпаны до следующего сезона раскопок, чтобы предотвратить их возможные повреждения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.