Галло-римская вилла раскопана в Бретани

В ходе раскопок, проведенных перед началом строительных работ в Лангроле-сюр-Ранс возле Динана в Бретани, на северо-западе Франции, археологи нашли обширное поместье галло-римского периода.

Работы велись с июля на участке площадью 2,3 гектара. Археологи смогли обнаружить несколько структур, расположенных полукругом вокруг центрального двора с колоннадами галерей с трех сторон. Это жилая часть значительной по площади античной виллы, главный дом которой был построен с видом на реку Ранс. Постройки окружал сад. Судя по найденным на вилле монетам, она появилась в I веке н. э., затем была расширена, а существовала как минимум до IV века.

Самым впечатляющим из построек виллы оказался комплекс бань. Он состоял из неглубокого бассейна для омовения ног, теплого бассейна, холодного бассейна и кальдария – самого жаркого помещения с подогреваемым полом. Столь обширные бани в частных домах встречаются редко.

Вероятно, такая обширная вилла принадлежала зажиточной и политически влиятельной семье – представителям галльского племени куриосолитов (Curiosolitae). К этому народу восходит название расположенной недалеко деревни Корсель (Corseul). В 10 году до н. э., после того, как эти места окончательно были подчинены Римской империи, на территории этой деревни возник город Fanum Martis. От города до виллы можно было доехать за полдня.

Сначала раскопки планировалось завершить к ноябрю, чтобы забрать все ценные находки в музей и начать на этом месте строительство нового микрорайона. Но после того, как археологи обнаружили такой обширный комплекс, местные власти пересмотрели план строительства, чтобы сохранить его. Сейчас древние постройки засыпаны до следующего сезона раскопок, чтобы предотвратить их возможные повреждения.