Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 ноября 2016, среда, 13:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
09 ноября 2016, 11:52
научный юмор популяризация науки

«Научные пиктограммы» предложили внести в кодировку Юникод

Anna Smylie

Инициативная группа, состоящая из энтузиастов науки и дизайнеров, обратилась к некоммерческой организации Unicode Consortium, разрабатывающей систему кодировки Юникод, с предложением внести в новую версию больше пиктограмм («эмодзи»), которые будут связаны с наукой.

Теоретически в Юникоде возможно существование 1 112 064 различных символов, из которых сейчас используется свыше сотни тысяч. Система охватывает большинство современных и древних письменностей, математические обозначения, нотные знаки и многое другое. Включены в современную версию Юникода и несколько десятков «эмодзи» – значков-пикторграмм, изображающих выражения человеческого лица, животных и предметы. Среди этих знаков уже есть несколько связанных с наукой: микроскоп, телескоп, лупа, реторта. Регулярно в Unicode Consortium поступают предложения о расширении набора символов, и каждое лето Юникод пополняется примерно семьюдесятью обозначениями.

Сторонники научных эмодзи выдвинули два предложения. Во-первых, они хотели бы расширить число входящих в Юникод астрономических символов. Сейчас там уже есть символы планет Солнечной системы, фаз Луны, знаков зодиака, восьми астероидов и карликовых планет и некоторые другие. К ним планируется добавить обозначения более десятка астероидов и транснептуновых объектов.

Во-вторых, предложен ряд пиктограмм, связанных с научными исследованиями. Среди них изображения колбы, горелки Бунзена, чашки Петри, защитных лабораторных очков, спирали ДНК, ячейку гелия из таблицы Менделеева, бактерии, молекулы воды и другие. Входит в их число и мордочка крота, который должен символизировать моль – единицу количества вещества, так как по-английски она и крот называются одинаково (mole).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.