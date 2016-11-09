«Научные пиктограммы» предложили внести в кодировку Юникод

Инициативная группа, состоящая из энтузиастов науки и дизайнеров, обратилась к некоммерческой организации Unicode Consortium, разрабатывающей систему кодировки Юникод, с предложением внести в новую версию больше пиктограмм («эмодзи»), которые будут связаны с наукой.

Теоретически в Юникоде возможно существование 1 112 064 различных символов, из которых сейчас используется свыше сотни тысяч. Система охватывает большинство современных и древних письменностей, математические обозначения, нотные знаки и многое другое. Включены в современную версию Юникода и несколько десятков «эмодзи» – значков-пикторграмм, изображающих выражения человеческого лица, животных и предметы. Среди этих знаков уже есть несколько связанных с наукой: микроскоп, телескоп, лупа, реторта. Регулярно в Unicode Consortium поступают предложения о расширении набора символов, и каждое лето Юникод пополняется примерно семьюдесятью обозначениями.

Сторонники научных эмодзи выдвинули два предложения. Во-первых, они хотели бы расширить число входящих в Юникод астрономических символов. Сейчас там уже есть символы планет Солнечной системы, фаз Луны, знаков зодиака, восьми астероидов и карликовых планет и некоторые другие. К ним планируется добавить обозначения более десятка астероидов и транснептуновых объектов.

Во-вторых, предложен ряд пиктограмм, связанных с научными исследованиями. Среди них изображения колбы, горелки Бунзена, чашки Петри, защитных лабораторных очков, спирали ДНК, ячейку гелия из таблицы Менделеева, бактерии, молекулы воды и другие. Входит в их число и мордочка крота, который должен символизировать моль – единицу количества вещества, так как по-английски она и крот называются одинаково (mole).