Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 ноября 2016, среда, 17:26
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
09 ноября 2016, 16:37
биология зрение насекомые физиология

Бабочки помогают исследовать работу систем восприятия

Табачный бражник
Табачный бражник
Kiley Riffell Photography

Широко распространенная в Южной и Северной Америке бабочка табачный бражник (Manduca sexta) помогает ученым понять, как нервная система и мозг работают одновременно со зрительными, слуховыми и другими сигналами, и какие стимулы имеют приоритет над другими.

«Сенсорная интеграция остается одной из наиболее интересных задач, которые выполняют даже простые нервные системы. – говорит профессор Вашингтонского университета Томас Дэниэл (Thomas L. Daniel). – Мы пытаемся создать экспериментальные способы выявления механизмов и схем, лежащих в основе комбинированных визуального и механического зондирования, все равно, используется ли оно человеком, дотягивающимся до нужного объекта, или насекомыми, которые кормятся нектаром».

Табачный бражник, подобно другим представителям своего семейства, кормится нектаром при помощи длинного хоботка, зависая в полете над цветками. При этом бражники ловко меняют положение своего тела в зависимости от порывов ветра. В лаборатории бражникам предлагались искусственные цветы в виде небольших емкостей с нектаром. Бабочки реагировали на них так же, как и на настоящие, а чтобы оценить систему ориентировки бражников, экспериментаторы смещали цветы во время кормления. При этом бабочка получала противоречивые визуальные и тактильные сигналы. Лепестки искусственного цветка, которые она могла видеть, смещались в одну сторону, а сама емкость, к которой она прикасалась хоботком, в другую.

В результате оказалось, что осязание у бражников обладает большим приоритетом, чем зрение. Если камера с нектаром смещалась, а прочие части «цветка» оставались на месте, бражник, как правило, перемещался следом. Если же она сохраняла изначальное положение, бражник оставался около нее, куда бы не передвигались остальные объекты. На основе измерения позиций бражника в серии экспериментов, ученые построили математическую модель, которая показала, что все-таки они полагаются не только на тактильные ощущения, но также учитывают в определенной степени зрительные стимулы. Применив эту модель в новых экспериментах, где части кормушки двигались иначе, ученые обнаружили, что она хорошо предсказывает поведение бражников.

Итоги работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.