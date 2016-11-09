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09 ноября 2016, 14:04
астероиды палеонтология

Южное полушарие Земли быстрее восстановилось после столкновения с астероидом

Don Davis

Анализ повреждений, оставленных насекомыми на древних листьях, показал, что экосистемы южного полушария Земли быстрее восстановились после столкновения с крупным астероидом около 66 миллионов лет назад.

Врезавшийся в Землю астероид был около десяти километров в диаметре. В результате столкновения образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан диаметром около 180 километров. Предполагается, что энергия удара составляла 100 тератонн в тротиловом эквиваленте. Это в два миллиона раз больше, чем у самой мощной в истории водородной бомбы. После падения астероида на материки обрушились разрушительные цунами. Высокотемпературная ударная волна вызвала лесные пожары по всему миру, в результате которых в атмосфере оказалось большое количество сажи и угарного газа, что в свою очередь привело к изменениям климата. Возможно, поверхность Земли несколько лет была закрыта от прямых солнечных лучей пылевым облаком. Падение этого астероида связывается некоторыми учеными с массовым мел-палеогеновым вымиранием.

Авторы нынешнего исследования решили оценить воздействие катастрофы на листогрызущих насекомых. Они проанализировали 3646 ископаемых листьев из Патагонии, начиная с момента за миллион лет до удара и до примерно четырех миллионов лет после него. При этом повреждения, оставленные на листьях насекомыми, сравнивались с аналогичными следами, известными из предыдущих исследований североамериканских находок.

Листья из Северной Америки показали, что разнообразие повреждений, и, следовательно, разнообразие насекомых, питающихся листьями, резко сократилось после удара астероида. Чтобы восстановить прежний уровень разнообразия, насекомым понадобилось восемь миллионов лет. Аналогичная картина наблюдалась и на ископаемых листьях из Патагонии. Тем не менее, даже вскоре после падения астероида число видов насекомых в Южной Америке оказалось больше, чем в Северной. А на восстановление прежнего биоразнообразия ушло всего четыре миллиона лет. Учитывая решающую роль травоядных насекомых в пищевых цепях, один из авторов исследования Майкл Донован из Университета штата Пенсильвания предполагает, что «более быстрое восстановление может быть общей тенденцией» в Южном полушарии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

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