Путин назвал налаживание отношений РФ и США «непростым путем»

Президент России Владимир Путин, говоря о предвыборных намерениях Дональда Трампа наладить отношения Вашингтона с Москвой, заявил, что это будет непростой путь, но Россия готова пройти свою часть этого пути, передает РИА Новости.

«Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты США [Дональда Трампа], которые были направлены на восстановление отношений между РФ и США. Мы понимаем и отдаем себе отчет, что это будет непростой путь, с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между РФ и США. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся в таком состоянии», — сказал Путин во время выступления в Кремле.

«Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США. Исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти свою часть», — добавил глава государства. Он также поздравил американский народ с завершением выборов в США главы государства.

Ранее в среду Владимир Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах. В свою очередь, Дональд Трамп в своей первой речи в качестве победителя президентских выборов заявил, что будет стремиться к сотрудничеству США с другими государствами. По его словам, он будет ставить интересы США выше всего, но при этом — честно поступать со всеми в мире.