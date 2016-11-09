Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин выразил надежду на преодоление кризиса в российско-американских отношениях благодаря совместной работе с новым лидером США. По словам российского президента, выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только двух стран, но и всего мирового сообщества. Путин подчеркнул, что при этом важно действовать по принципам «равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга».

Российский лидер также пожелал Дональду Трампу успехов «в столь ответственной деятельности во главе государства»

Ранее в среду Дональд Трамп выступил с первой речью в качестве победителя президентских выборов в США. В ней он, в частности, заявил, что будет стремиться к сотрудничеству США с другими государствами. По его словам, он будет ставить интересы США выше всего, но при этом — честно поступать со всеми в мире.

В свою очередь, бывший глава дипмиссии США в Москве Майкл Макфол назвал лидерство республиканца Дональда Трампа успехом Владимира Путина. «Путин вмешался в наши выборы и добился успеха. Молодец», — написал Макфол у себя в твиттере в среду утром по московскому времени. Спустя полчаса дипломат удалил свой твит.