09 ноября 2016, 15:27
Правительство Украины согласовало отставку Саакашвили
Увольнение губернатора Одесской области Михаила Саакашвили согласовал кабинет министров Украины 9 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Вопрос рассматривали. Приняли», — сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Напомним, о своем уходе Саакашвили заявил 7 ноября. Свою отставку с поста главы региона он объяснил нежеланием властей Украины бороться с коррупцией в стране. Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным группировкам в регионе и упрекнул в пустых обещаниях предпринять реформы для искоренения коррупции.
Губернатор рассказал, что планирует остаться в политике после того, как покинет свой пост, который занимает с 30 мая 2015 года.
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