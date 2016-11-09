Правительство Украины согласовало отставку Саакашвили

Увольнение губернатора Одесской области Михаила Саакашвили согласовал кабинет министров Украины 9 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вопрос рассматривали. Приняли», — сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Напомним, о своем уходе Саакашвили заявил 7 ноября. Свою отставку с поста главы региона он объяснил нежеланием властей Украины бороться с коррупцией в стране. Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным группировкам в регионе и упрекнул в пустых обещаниях предпринять реформы для искоренения коррупции.

Губернатор рассказал, что планирует остаться в политике после того, как покинет свой пост, который занимает с 30 мая 2015 года.