Двое погибли при обрушении кровли на оборонном заводе в Екатеринбурге

На машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли одного из производственных цехов, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области. По предварительной информации, погибли два человека, еще пятеро спасены.

Как уточнили в МЧС, обрушилась кровля одноэтажного цеха на общей площади 3,6 тысячи квадратных метров. В момент происшествия в цехе находились семь человек.

В свою очередь, правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту происшествия.

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗИК, ЗиК) является производителем военной техники. Входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». На предприятии, в частности, производят боевые средства зенитно-ракетной системы С-300 и зенитно-ракетного комплекса «Бук».