В Индии резко выведены из оборота крупные банкноты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с 9 ноября в стране запрещено хождение купюр номиналом 500 и 1000 рупий — самого крупного номинала. О таком решении Моди сообщил на национальном телевидении накануне, сообщает The Times Of India.

Банки и банкоматы в Индии не будут работать 9 ноября, а с 10 ноября будет возможность в течение 50 дней обменять крупные купюры на купюры мелкого номинала. Обмен будет осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. При этом до 24 ноября можно обменять не более 4000 рупий в сутки.

Ограничение также вводятся на снятие денежных средств о счета — не более 10 тысяч рупий в день и не более 20 тысяч рупий в неделю.

Безналичные расчеты будут осуществляться без каких-либо ограничений.

Отмечается, что 11 ноября банкоматы в аэропортах, больницах и вокзалах будут принимать крупные купюры.

Планируется, что в Индии будут выпущены новые банкноты номиналом 500 и 2000 рупий взамен старых.

Премьер-министр подчеркнул, что такие меры приняты с целью защиты интересов граждан, зарабатывающих честным трудом, в то время как «нарушители» лишатся возможности перемещения крупных сумм денежных средств. Речь идет о коррупционерах, фальшивомонетчиках, дельцах теневого сектора экономики.

Сейчас объем теневой экономики страны оценивается в 20% ВВП. Большинство неучтенных денежных средств вложено в недвижимость и золото.

На замену старым купюрам индийские власти планируют выпустить новые банкноты номиналом 500 и 2000 рупий.