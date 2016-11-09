В МИД РФ пообещали ответить на расширение санкционного списка ЕС

Москва примет ответные меры в связи с расширением санкционного списка ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ.

«В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в есовский "черный список" шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимаем как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли. Вопрос с возвращением полуострова в состав Российской Федерации решен окончательно, и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент», — отмечается в заявлении.

На Смоленской площади подчеркнули, что ограничения в отношении депутатов Госдумы не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС, в котором так нуждаются все стороны. «Россия предпримет соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении.

Ранее был опубликован текст решения Совета Евросоюза о расширении санкционного списка в отношении России из-за ситуации на Украине. Из текста следует, что в обновленном списке оказались лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, командующий Черноморским флотом Александр Витко, а также все депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя.