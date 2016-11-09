Глава РЖД доложил Путину о сэкономленных 100 млрд рублей

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что за год компании удалось за счет оптимизации сэкономить свыше 100 млрд рублей. Информация о встрече размещена на сайте Кремля.

По словам Белозерова, экономию удалось осуществить «без ухудшения качества и за счет различных механизмов».

Глава РЖД заверил, что компания продолжает работу по улучшению качества своей инфраструктуры, и сообщил о подписании коллективного договора на ближайшие три года с сохранением всех социальных гарантий для сотрудников.

В свою очередь глава государства спросил у Белозерова, каков размер средней заработной платы в РЖД. Тот в ответ сообщил, что зарплата в компании за последнее время в соответствии с ростом производительности труда выросла до 47180 рублей.