Саакашвили заявил о своем нежелании разговаривать с Порошенко

Ушедший в отставку губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он теперь вправе сам решать, как вести себя на Украине, гражданином которой является, передает ТАСС.

При этом экс-президент Грузии отметил, что не имеет ни малейшего желания лично встречаться с украинским лидером Петром Порошенко, на которого обиделся, когда тот назвал Саакашвили оппозиционером.

«Я сам решу — принимать ли телефонный звонок президента и когда его поднимать», — пояснил экс-губернатор Одесской области.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил о своем намерении уйти в отставку с поста главы Одесской области 7 ноября, объяснив это решение коррумпированностью украинской власти и ее нежеланием бороться с коррупцией.

В свою очередь глава государства Петр Порошенко, комментируя решение одесского губернатора об уходе, напомнил, что Украина является демократическим государством, поэтому Саакашвили вправе перейти в политическую оппозицию.

Ранее Саакашвили, узнав о раздаче бесплатных шашлыков в ходе сбора подписей за его отставку в Одессе, посулил горожанам, что это угощение застрянет у них в горле.