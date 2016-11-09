Опубликованы имена россиян из расширенного списка санкций ЕС

Опубликован текст решения Совета Евросоюза о расширении санкционного списка в отношении России из-за ситуации на Украине. Он размещен в официальном журнале ЕС.

Из текста следует, что в обновленном списке оказались лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, командующий Черноморским флотом Александр Витко, а также все депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя. В список включены пять депутатов от Крыма: Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее двое других крымских депутатов - Наталья Поклонская и Михаил Шеремет - уже были включены в черный список ЕС.

Санкции вступаютт в силу с момента публикации, то есть с 9 ноября.

Напомним, о расширении санкционного списка стало известно накануне, как отмечается,новые имена в него внесли без обсуждения.