Открыт набор на Зимнюю школу о новой повестке для России
Проект Университет КГИ объявил о наборе участников Зимней школы, которая пройдет 13-17 декабря 2016 года в подмосковном Звенигороде.
Главная тема Школы: «Новая повестка для России».
В качестве участников организаторы видят представителей местного самоуправления, лидеров НКО, организаторов гражданских и волонтерских проектов, гражданских журналистов – всех тех, кому интересно собственное развитие, кто испытывает потребность в общении с экспертами, а также тех, кому будет интересно обменяться опытом и практиками гражданского активизма с коллегами из других регионов.
Лекторами Школы выступят:
-
Евгений Гонтмахер – ответственный секретарь оргкомитета ОГФ, Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, член Правления Института современного развития
-
Андрей Нечаев – член Комитета гражданских инициатив, Доктор экономических наук, профессор, член Европейской академии наук и искусств, член Экспертного совета Правительства РФ
-
Александр Согомонов – модератор мероприятия ОГФ-2016 «Гражданское просвещение», ведущий научный сотрудник Института социологии РАН
-
Иван Бегтин - член Комитета гражданских инициатив, модератор мероприятия ОГФ-2016 «Открытые данные»
-
Андрей Колесников - член Комитета гражданских инициатив, Руководитель программы Московского центра Карнеги, колумнист «Ведомостей», Газеты ру, Forbes и РБК
Зимняя Школа задумывается как площадка для неформального общения близких по духу людей.
Узнать подробности и подать заявку вы можете на официальном сайте школы.