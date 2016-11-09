Открыт набор на Зимнюю школу о новой повестке для России

Проект Университет КГИ объявил о наборе участников Зимней школы, которая пройдет 13-17 декабря 2016 года в подмосковном Звенигороде.

Главная тема Школы: «Новая повестка для России».

В качестве участников организаторы видят представителей местного самоуправления, лидеров НКО, организаторов гражданских и волонтерских проектов, гражданских журналистов – всех тех, кому интересно собственное развитие, кто испытывает потребность в общении с экспертами, а также тех, кому будет интересно обменяться опытом и практиками гражданского активизма с коллегами из других регионов.

Лекторами Школы выступят:

Евгений Гонтмахер – ответственный секретарь оргкомитета ОГФ, Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, член Правления Института современного развития

Андрей Нечаев – член Комитета гражданских инициатив, Доктор экономических наук, профессор, член Европейской академии наук и искусств, член Экспертного совета Правительства РФ

Александр Согомонов – модератор мероприятия ОГФ-2016 «Гражданское просвещение», ведущий научный сотрудник Института социологии РАН

Иван Бегтин - член Комитета гражданских инициатив, модератор мероприятия ОГФ-2016 «Открытые данные»

Андрей Колесников - член Комитета гражданских инициатив, Руководитель программы Московского центра Карнеги, колумнист «Ведомостей», Газеты ру, Forbes и РБК

Зимняя Школа задумывается как площадка для неформального общения близких по духу людей.

Узнать подробности и подать заявку вы можете на официальном сайте школы.