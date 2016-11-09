Глава Европарламента выразил уважение к Трампу

Мартин Шульц — глава Европарламента — заявил, что одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп заслуживает уважения всех институтов Евросоюза (ЕС) и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между ЕС и США. Об этом пишет ТАСС.

«Я поздравляю президента США Дональда Трампа. Это, конечно, трудное время в отношениях между ЕС и США, но свободно избранный президент США заслуживает полного уважения всех институтов ЕС», — цитирует агентство Шульца.

Он подчеркнул, что ожидает от нового американского лидера уважения к фундаментальным нормам и правам ЕС.

Вместе с тем, Шульц опасается возможных осложнений между США и Европой, передает агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал WDR.

«Я считаю, что система (политическая) в США достаточно сильна, чтобы выдержать Дональда Трампа, чтобы его сдерживать. Но очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены», — сказал глава Европарламента.

Он отметил, что «Трамп выступает за стиль в политике, за риторику, которая основана на эмоциях, а не на фактических решениях» и рассказал, что удивлен исходом американских выборов.

Дональд Трамп одержал победу в выборах президента США, которые прошли 8 ноября.