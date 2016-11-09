В США республиканцы сохранили большинство в Сенате

Республиканская партия США по итогам выборов сохранила контроль над верхней палатой конгресса - Сенатом. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на результаты подсчетов.

Перевес республиканцам в верхней палате обеспечила победа в Пенсильвании.

Пока точных данных о новом соотношении сил между республиканцами и демократами в Сенате нет.

Как сообщалось ранее, в США закрылись избирательные участки. По последним данным, кандидат от демократов Хиллари Клинтон удалось набрать на выборах 215 голосов избирателей или 47,2%, а ее сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу - 244 голоса или 48,2%.