Сюжет седьмого сезона «Игры престолов» полностью оказался в интернете

Сюжет седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» целиком попал в интернет. Об этом сообщает The Sun.

Подробности сюжета молниеносно разлетелись по интернету. Одной из самых обсуждаемых в сети тем стала беременность Серсеи от ее брата Джейме.

Также пользователи делятся мнениями о возможной любовной связи между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен. Также появилась информация, что клан Таргариен признает Джона Сноу членом семьи.

На данный момент американская компания HBO не прокомментировала утечку сюжетов новых эпизодах сериала.