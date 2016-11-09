В Черногории подтвердили «российский след» в неудавшейся попытке путча

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что «российский след» в неудавшейся попытке путча в республике получил конкретные подтверждения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Катнич сообщил, что признательные показания дал российский националист и лидер крайне правой группировки «Сербские волки» Александр Синджевич. Он признался, что вместе с «двумя националистами из России» готовил в день черногорских выборов 16 октября захват парламента и ликвидацию премьер-министра Мило Джукановича.

Синджевич также рассказал об участниках подготовки путча и их контактах в Черногории.

По его словам, националисты планировали переодеться в форму черногорского спецназа и открыть стрельбу по митингу оппозиции, спровоцировав захват парламента, а затем физически устранить Джукановича.

На основании показаний Синджевича спецпрокурор Катнич сделал заявление, что финансирование путча, имеющего целью предотвратить вхождение Черногории в НАТО, также велось россиянами.

Однако Катнич признал, что у него «нет доказательств причастности к этому официальной России».

Впервые об участии россиян в подготовке теракта в Черногории СМИ сообщили 28 октября. Тогда же стало известно о депортации нескольких россиян с территории республики.

6 ноября прокуратура Черногории сообщила, что группа могла готовить убийство премьер-министра Мило Джукановича.

«Организованная группа исходила из того, что Джуканович не уйдет в результате выборов, и его следует сместить силой», – отметил тогда Миливое Катнич.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг участие России в подготовке переворота.

«Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сообщил он.