В Екатеринбурге при обрушении кровли на заводе погибли четверо

Обрушение кровли, произошедшее на заводе в Екатеринбурге, произошло из-за несвоевременной уборки снега. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

«По предварительным данным, на кровле скопилась избыточная масса снега, в результате конструкции не выдержали», — пояснил источник.

Однако собеседник агентства не исключил и другие причины произошедшего, в том числе несоблюдение требований к эксплуатации здания.

В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось о троих погибших и 14 пострадавших при ЧП.

Напомним, что обрушение кровли производственного цеха на машиностроительном заводе имени Калинина произошло 9 ноября в 13:25 по местному времени.