Российские СМИ сообщают, что известная телеведущая Ксения Собчак родила дочь, которую назвали Анной.

Друзья и фанаты поздравляют ее с рождением первого ребенка.

Однако на своей странице в Штыефпкфь Сабчак опровергла слухи о родах.

«Позанималась аквааэробикой (...) попарилась в сауне,пришла в раздевалку и 104 пропущенных звонка. Теперь я знаю точное количество моих друзей читающих желтую некачественную прессу», — заявила она.

Позанималась аквааэробикой в любимом @worldclass_zhukovka ,попарилась в сауне,пришла в раздевалку и 104 (!!!) пропущенных звонка. Теперь я знаю точное количество моих друзей читающих желтую некачественную прессу :)))) Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 9 2016 в 4:20 PST

Ранее она опубликовала свою фотографию в пальто и с сумкой со звездами. Многие решили, что Собчак отправилась в роддом.