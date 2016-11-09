Собчак опровергла слухи о рождении дочери
Российские СМИ сообщают, что известная телеведущая Ксения Собчак родила дочь, которую назвали Анной.
Друзья и фанаты поздравляют ее с рождением первого ребенка.
Однако на своей странице в Штыефпкфь Сабчак опровергла слухи о родах.
«Позанималась аквааэробикой (...) попарилась в сауне,пришла в раздевалку и 104 пропущенных звонка. Теперь я знаю точное количество моих друзей читающих желтую некачественную прессу», — заявила она.
Позанималась аквааэробикой в любимом @worldclass_zhukovka ,попарилась в сауне,пришла в раздевалку и 104 (!!!) пропущенных звонка. Теперь я знаю точное количество моих друзей читающих желтую некачественную прессу :))))
Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 9 2016 в 4:20 PST
Ранее она опубликовала свою фотографию в пальто и с сумкой со звездами. Многие решили, что Собчак отправилась в роддом.
С утра пораньше "оделась в тему дня" Hello from @tsum_moscow , America!!! Пальто Walk of Shame Платье Chloe Сумка Valentino Очки Erdem
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 8 2016 в 11:47 PST